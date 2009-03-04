Через 2-3 недели начнется продажа единых электронных билетов

Через две-три недели на базе нескольких почтовых отделений "Укрпочты" заработает система продажи единых электронных билетов на все виды транспорта.

Как сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи, об этом сегодня заявил министр Иосиф ВИНСКИЙ.

"Через две-три недели мы начинаем продажу электронного билета на базе некоторых почтовых отделений", – сказал глава Минтранса.

По его словам, с конца февраля система единого электронного билета работает в тестовом режиме.

Как сообщал УНИАН, ранее Минтранс намеревался начать внедрение в Украине системы единого билета на все виды транспорта до конца декабря 2008 года, однако сроки отодвинулись.

По словам И.ВИНСКОГО, система будет запускаться в несколько этапов. В частности, данная система позволит заказывать сквозные электронные билеты на все виды транспорта с одного населенного пункта в другой, даже если между ними нет прямого сообщения. К примеру, из села в областной центр – на автобусе, дальше – на поезде в город, затем – на самолете за границу, и все это за один билет, который можно будет приобрести в одном месте.

Планируется соединить все виды транспорта и продавать билеты не только через отделения “Укрпочты”, но и через Интернет.

К середине 2009 года данная система будет практически отработана, а на 80-90% она заработает к концу 2009 года. В перспективе же планируется организовать продажу таких билетов и на зарубежные рынки.

Справка УНИАН. Реализация проекта автоматизированной системы "Единый электронный билет" происходит в два этапа: на первом – открытие экспериментальных пунктов продажи билетов и налаживание работы системы, бронирование и продажа билетов на автомобильные и авиаперевозки; на втором – бронирование и продажа железнодорожных билетов.

Разработкой и внедрением данной системы занимается госпредприятие "Расчетный центр Минтранссвязи", созданное указом министерства 30 июля 2008 года.