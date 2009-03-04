Куницын за «базар» отвечает

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН собирается передать в правоохранительные органы документы о незаконном выделении земли городским советом.

Таким образом С.КУНИЦЫН отреагировал на заявление главы горсовета, лидера севастопольской организации Партии регионов Валерия САРАТОВА.

В.САРАТОВ, комментируя высказывания С.КУНИЦЫНА о незаконной передаче земли в Севастополе лидерам ПР, заявил, что «если городской совет и передавал каким-либо частным фирмам земельные участки, то делал это в строгом соответствии с действующим законодательством, проведя конкурс или аукцион среди нескольких участников». При этом, сказал глава горсовета, документы проходят целый ряд согласований в структурных подразделениях администрации и в других компетентных органах. «Без подписи КУНИЦЫНА или его зама документы не то, что на сессию не выходят, они даже не принимаются к рассмотрению», – сказал В.САРАТОВ. Он также заявил: если С.КУНИЦЫН считает, что были нарушены нормы законодательства, то он должен обратиться в суд и доказать свою правоту. «Однако он должен понимать, что за клевету он будет нести ответственность по всей строгости закона. Нужно научить этого чиновника раз и навсегда запомнить, что за свои слова нужно отвечать», – сказал В.САРАТОВ.

«В словах Валерия САРАТОВА как всегда много эмоций, импульсивных выводов, но, к сожалению, мало правды, смысла и логики, –

сказал со своей стороны С.КУНИЦЫН, – он утверждает, что «КУНИЦЫН пытается дискредитировать» кого-то. Чем? Правдой?! То есть земли в Севастополе у «регионалов» нет?! У партийных лидеров, их окружения, местных «князьков», их фирм, родни и окружения нет сотен и тысяч гектаров севастопольской земли?!».

С.КУНИЦЫН заявил, что отчитываться перед главой горсовета и его «партийными советчиками» не намерен. «Все факты нарушения земельного законодательства будут обнародованы. Все соответствующие документы городская администрация передает в правоохранительные органы. Со многими фигурантами – встретимся в судах. За свои слова – отвечаю. В отличие от «политических говорунов» вполне очевидного окраса», – подчеркнул глава горгосадминистрации.