НКРЭ хочет c 1 апреля утроить плату за электричество

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики предлагает с 1 апреля повысить цену на электроэнергию для категории населения, потребляющего ежемесячно свыше 400 кВт/ч, в 3,1 раза - до 76,4 коп. за кВт/ч (с НДС).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава НКРЭ Валерий КАЛЬЧЕНКО сегодня в ходе общественных слушаний по данному вопросу, проходивших в комиссии.

По его словам, на сегодняшний день численность населения, потребляющего свыше 400 кВт/ч ежемесячно, составляет около 3% (600 тыс. человек) от общего числа бытовых потребителей. Данная группа ежегодно потребляет около 4,6 млрд. кВт/ч или 16% от общего уровня потребления электроэнергии населением.

В.КАЛЬЧЕНКО сообщил, что в настоящее время возможности такого повышения согласовываются в заинтересованных министерствах и ведомствах.

В частности, по словам главы комиссии, НКРЭ учтет предложения Минтруда об исключении из категории, к которой будет применяться новый тариф, многодетных семей, а также домов семейного типа.

Кроме того, НКРЭ обсудит возможность исключения из данной категории потребителей, использующих электроэнергию на отопление в случае наличия у таких потребителей приборов зонального учета потребления. Вопрос о повышении цен для этой категории планируется рассмотреть на открытом заседании НКРЭ 19 марта в случае получения соответствующего согласия профсоюзных организаций, сообщил В.КАЛЬЧЕНКО.

Он также отметил, что повышение тарифов для этой категории населения позволит уменьшить уровень государственных дотаций на возмещение разницы с экономически обоснованными тарифами на сумму около 1,5 млрд. грн. Это, в свою очередь, позволит улучшить финансовое состояние энергогенерирующих компаний, подчеркнул глава НКРЭ.