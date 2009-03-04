Ялта предъявила претензии трём инвесторам
Сроки поджимают
Власти Ялты предъявили трем компаниям претензии за невыполнение инвестиционных обязательств или нарушение сроков реализации инвестиционных проектов.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии Ялты со ссылкой на Леонида ПОЯРКОВА – заместителя городского председателя, курирующего инвестиционную деятельность.
В «черный список» попали «Будмаркет-Спецкомплектация» (инвестпроект строительства торгово-офисно-жилого комплекса), «Спектраль-Аквастайл» (проект строительства аквапарка) и «Инпроект-2007» (проект по расселению ветхого жилья).
«Каждому из них для устранения нарушений договорных обязательств установлен месячный срок», – говорится в сообщении.
***По состоянию на 1 января 2009 года на территории Ялты реализуются 26 инвестпроектов на общую сумму более 345 миллионов долларов США.