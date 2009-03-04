Каждому третьему украинцу сегодня не хватает на еду

Каждому третьему украинцу сегодня не хватает средств на еду.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты всеукраинского телефонного исследования «Пульс кризиса», проведенного Институтом Горшенина с 24 по 28 февраля 2009 года.

Согласно данным исследования, на протяжении последнего полгода вдвое увеличились количество респондентов (с 17,5% в октябре до 35,2% в феврале), которые характеризуют свое материальное положение как: «едва сводим концы с концами, иногда не хватает на еду». Еще почти трети украинского общества (36,5%) на еду хватает, но покупка одежды и обуви вызывает трудности. Позволить себе покупать все необходимое, за исключением ценных вещей, сегодня могут 22,9% украинцев, и этот показатель уменьшился по сравнению с октябрем прошлого года (35,8%) в полтора раза.

Похвастаться тем, что не ощущают материальных трудностей, за исключением очень дорогих покупок (автомобиль, недвижимость) могут только 3,2% украинцев (в октябре 2008 г. – 5,1%). Тех, кто вообще не чувствует никаких материальных трудностей, только 1,1%.

14% украинских семей столкнулись с потерей работы. Отвечая на вопрос о последствиях экономического кризиса, которые почувствовали на себе респонденты или члены их семей, 13,9% отметили увольнение с работы. Полгода назад этот показатель равнялся 3,9%.

Вдвое возросло и количество тех, кто указал среди ответов «уменьшение зарплаты» - с 9,6% в октябре 2008 года до 20,1% в феврале. На такое последствие кризиса, как повышение цен, указывают сегодня 73% респондентов, на вынужденную экономию – 15,1%. Небольшой процент опрошенных отметили такие варианты ответа как остановка предприятия, на котором работают (5,7%), потеря сбережений (5,3%) и переход на неполный рабочий день или неделю.

По словам экспертов института, украинцы переходят на дешевые продукты. Сегодня на продуктах питания экономят 65,5% украинцев, а еще полгода назад на еде экономили 28,6% жителей Украины. Почти 70% признаются, что вследствие роста цен отказались от привычных продуктов в интересах более дешевых (в том числе 47,5% опрошенных отказались от большинства наименований, а 20,8% отказались только от некоторых позиций).

При этом почти каждый пятый украинец (19,5%) экономит на лечении и медикаментах.

Почти втрое за полгода вырос процент тех, кто экономит на уплате счетов за коммунальные услуги – с 6,2% в октябре прошлого года до 17,6% в феврале.

Среди наибольших статей экономии также одежда (44%), отдых и отпуск (21,3%), досуг и развлечения (16,4%), связь (12,1%), транспортные расходы (14,1%), бытовая техника (6,4%). Ни на чем не экономят сегодня 6% опрошенных. С дефицитом продуктов питания сегодня уже столкнулись 18,7% населения, еще 10% отмечают дефицит медикаментов, 4% - дефицит одежды и обуви.

Большинство же жителей Украины (66,1%) не чувствуют дефицита. Приблизительно такое же количество - 69,7% - не намерены делать продуктовые запасы.

При этом каждый второй житель Украины готов выйти на улицу с протестом. Личную готовность выйти на улицу и принять участие в акциях общественного неповиновения выразили 46,7% респондентов. Согласно исследованиям Института Горшенина, проведенным в конце 2008 года, выйти на улицу с протестом тогда были готовы 15,7%, то есть за два месяца уровень социального напряжения в государстве вырос почти втрое.

Также эксперты констатируют ухудшение психологического климата в украинском обществе. Оценивая настроение окружающих, две трети респондентов (64,7%) охарактеризовали его как пессимистическое, 25,3% - в целом как оптимистическое, 10% опрошенных не смогли дать определения настроения, господствующего в обществе.

Исследование «Пульс кризиса» проводилось методом телефонного опроса с 24 по 28 февраля 2009 года в городе Киеве. Согласно случайной выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, были опрошены 1000 респондентов, представляющие взрослое население, старше 18 лет. Квотами в выборке были: возраст и пол респондента. Погрешность репрезентативности относительно объекта исследования не превышает +/- 3,4%.