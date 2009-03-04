Украина готовится к суду по делу о крушении судна «Нефтегаз-67»

Украинская сторона готовится к судебному заседанию по делу о столкновении транспортно-буксирного судна «Нефтегаз-67» (владелец – компания «Черноморнефтегаз», Симферополь) и китайского сухогруза «Яохай» в Южно-Китайском море в марте 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель правления Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» Анатолий ПРИСЯЖНЮК сообщил сегодня журналистам в Симферополе.

«Что касается судебных тяжб и дальнейшей судьбы нашего капитана – этот вопрос стоит на контроле. Практически ежемесячно проходят рабочие моменты (совещания) в Министерстве транспорта и связи Украины», – сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, «Черноморнефтегаз» обращался в ряд институтов для проведения экспертиз. «Несколько раз мы проводили в море моделирование всех этих моментов, все это изложено на бумаге, все это передается в Гонконг и наша группа – 4 человека – выезжает, в том числе, для работы по подготовке соответствующих документов и участия в судебном заседании», – сообщил А.ПРИСЯЖНЮК.

При этом он отметил, что «на сегодняшний день уже есть экспертизы (которые проводили украинские эксперты), которые доказывают правоту на 80% нашего капитана и на 20% – той (китайской) стороны».

А.ПРИСЯЖНЮК напомнил, что предъявлено обвинение трем сторонам – диспетчерской службе, капитану китайского сухогруза и капитану украинского судна.

Руководитель «Черноморнефтегаза» также сообщил, что к годовщине трагедии компания планирует выделить семьям погибших украинских моряков по 10 тыс. грн. «К годовщине этой трагедиии мы каждой семье выделим по 10 тысяч», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, 22 марта 2008 года украинское судно «Нефтегаз-67» и китайский сухогруз «Яохай» столкнулись в условиях тумана в Южно-Китайском море неподалеку от Сянгана (Гонконга). Украинское судно, получив пробоину, затонуло за нескольких минут. На его борту были 25 человек. Семь членов экипажа - шесть граждан Украины и одного гражданина Китая - удалось спасти. Позже были найдены тела трех украинских моряков. Тела остальных 15 моряков, считавшихся пропавшими без вести, нашли после подъема судна 27 апреля. Судно отбуксировано в Китай.

Расследование причин и обстоятельств морской аварии проводится морскими властями КНР в соответствии с Кодексом по расследованию морских аварий и инцидентов (Резолюция ИМО А.849).

Предварительной причиной столкновения «Нефтегаз-67» с китайским сухогрузным судном считалось взаимное нарушение правил.

Дело должно было рассматриваться в суде Гонконга еще в июне 2008 года, но судебное заседание несколько раз переносилось. Ориентировочно судебное заседание пройдет в 20-х числах марта 2009 года.