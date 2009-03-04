В Крыму повредили парк-памятник садового искусства

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту повреждения объекта природно-заповедного фонда – Сакского курортного парка.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, руководителям предприятий, которые организовали на территории парка строительство кафе, инкриминировано совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.364 и ч.1 ст.252 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление служебным положением и повреждение объекта природно-заповедного фонда.

По подсчетам надзорного ведомства, причиненный курортному парку ущерб составил 57,5 тысяч гривен.

Прокуратура опротестовала решения исполнительного комитета Сакского городского совета и инспекции Государственного архитектурно-строительного контроля Крыма, которыми было разрешено строительство в парке-памятнике садового искусства.