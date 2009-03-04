После 8 марта ожидается отключение котельных Крыма

Отключение котельных крупнейшего поставщика тепловой энергии в Крыму – предприятия «Крымтеплокоммунэнерго» – от подачи газа ожидается сразу после 8 марта.

«Я скажу вам по секрету, учитывая, что на носу женский праздник, мы пойдем на всё, чтобы работать по максимуму и будем договариваться с «Крымгазом», чтобы не прикрывали (газ в котельных). Поверьте, после праздников будет перекрытие», - заявил председатель правления Государственной акционерной компании «Черноморнефтегаз» Анатолий ПРИСЯЖНЮК сегодня на пресс-конференции в Симферополе, передает корреспондент УНИАН.

«Крымтеплокоммунэнерго» не получило лимитов газа. Долг предприятия перед газовиками за потребленное «голубое топливо» уже превысил 100 миллионов гривен.

Как сообщал УНИАН, с 9 февраля компания «Крымгаз» начала отключать от газа котельные в автономии. Причина – долги тепловиков. Тепловики в свою очередь кивали на низкий уровень оплаты населения.

11 февраля прокурор Крыма Владимир БОЙКО потребовал от «Крымгаза» прекратить отключать от газоснабжения котельные, которые обеспечивают жизнедеятельность около 40 населенных пунктов Крымской автономии.

13 февраля постоянная комиссия Совета министров Крыма по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям признала ситуацию, сложившуюся в автономии с теплоснабжением, чрезвычайной.

18-19 февраля власти Крыма заявили о восстановлении теплоснабжения объектов социальной сферы и жилого фонда.