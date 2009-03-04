В Крыму самосвал подмял легковушку: четверо погибших

Четыре человека погибли в результате столкновения самосвала и легкового автомобиля сегодня в Крыму. 7-летняя девочка с тяжелейшими травмами доставлена в больницу.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма, автоавария произошла около часа дня в селе Зайцево Черноморского района автономии.

«Водитель самосвала, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-2101, который ехал по главной. В результате такого грубого нарушения Правил дорожного движения грузовик подмял под себя легковушку и опрокинулся на бок», - говорится в сообщении ГАИ.

Водители обеих машин погибли на месте ДТП. Кроме того, погибли две находившиеся в ВАЗе пассажирки.