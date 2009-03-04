«Черноморнефтегаз» рассчитывает на полмиллиарда из бюджета

Государственная акционерная компания «Черноморнефтегаз» (Симферополь) рассчитывает получить 500 млн. грн. из государственного бюджета Украины на освоение Одесского месторождения газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель правления ГАО «Черноморнефтегаз» Анатолий ПРИСЯЖНЮК сообщил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Правительство утвердило изменения в бюджет Украины и предусмотрело 1 миллиард 600 миллионов на инвестиционные проекты, в том числе вошла наша цифра – выделение 500 миллионов на освоение Одесского месторождения», – сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, если компании действительно выделят 500 млн. грн. на освоение Одесского месторождения, то это позволит в течение года получить «голубое топливо» уже на материке.