«Черноморнефтегаз» хочет лицензию по фиксированной цене
У Тимошенко удалось найти понимание
Государственная акционерная компания «Черноморнефтегаз» (Симферополь) надеется получать лицензии на месторождения по фиксированной цене.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня председатель правления компании Анатолий ПРИСЯЖНЮК на пресс-конференции в Симферополе.
«За две лицензии, которые нам необходимо продлить в текущем году, Минприроды выставило счет порядка 60 миллионов (гривен - УНИАН). Это неподъемные цифры», - заявил А.ПРИСЯЖНЮК.
Он отметил, что «Черноморнефтегаз» поднял вопрос: государственное предприятие по фиксированной цене реализует газ, и, соответственно, ему «должны по фиксированной цене предоставлять лицензии, а не от того, каковы запасы того или иного месторождения».
По словам руководителя «Черноморнефтегаза», ему удалось найти понимание в Киеве по этому вопросу. «Этот вопрос будет урегулирован нормативным документом правительства Украины», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.
Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. 100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».