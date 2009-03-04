Мэры и мажоритарка несовместимы

Верховная Рада не поддержала проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах депутатов Верховной Рады, АРК, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей» (об избрании городских председателей по мажоритарной системе абсолютным большинством).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 218 из 437 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Не поддержали данный законопроект почти в полном составе фракции Партии регионов и Компартии.

Данным законопроектом предусматривалось, что выборы городских председателей проводятся по мажоритарной избирательной системе абсолютным большинством в едином одномандатном округе, границы которого совпадают с чертами города.

В таком случае избранным считался бы кандидат, который получил большее, нежели остальные кандидаты, количество голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Также парламент не поддержал предложение направить на повторное первое чтение данный законопроект. За это решение проголосовали только 220 из 436 народных депутатов, зарегистрированных в зале.