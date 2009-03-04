Крыму прикрутили вентиль

Национальная акционерная компания «Нефтегаз Украины» сократила подачу природного газа с материка в Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель правления Государственной акционерной компании «Черноморнефтегаз» Анатолий ПРИСЯЖНЮК сообщил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Со вчерашнего дня НАК «Нафтогаз Украины» опять начал ограничивать подачу топлива в Автономную Республику Крым», – сказал А.ПРИСЯЖНЮК. По его словам, это связано с тем, что до сегодняшнего дня не урегулированы «вопросы расчётов» с НАКом.

А.ПРИСЯЖНЮК также сообщил, что «Черноморнефтегаз» в январе-феврале был вынужден поднимать дополнительное «голубое топливо» из Глебовского подземного хранилища газа для поддержания нормальной работы магистральных газопроводов Крыма. «Топливо, которое я поднимаю из Глебовского хранилища, я не имею права поднимать, это не мой газ, это газ НАК «Нафтогаз Украины», он распорядитель этого газа. Но на сегодня, учитывая ту ситуацию, которая сложилась в Крыму, я вынужден это делать для того, чтобы поддерживать работу магистральных газопроводов», – сказал глава «Черноморнефтегаза».

При этом он сообщил, что дальше так продолжаться не может, поскольку уже «загублено» 10 скважин. «Мы максимально поднимали (газ) в январе, мы максимально поднимали в феврале. Мы загубили 10 скважин. Полопались перегородки (на скважинах), пошла вода», – сказал А.ПРИСЯЖНЮК. «Естественно, эти скважины были сразу отключены», – добавил руководитель «Черноморнефтегаза». По его словам, их ремонт обойдется компании на сумму от 10 до 15 млн. грн.

«И мне (ещё) говорят о том, что (у газовиков) нет патриотизма в отношении крымчан, что мы дестабилизируем ситуацию и, имея возможность подать газ, мы его не подали, – возмутился А.ПРИСЯЖНЮК. – До сегодняшнего дня мы всё, что могли, всё делали. Я заявляю, что со стороны правительства (Крыма) ничего сделано не было, и этот отопительный сезон загублен по вине правительства (Крыма)».