Руководитель «Черноморнефтегаза» в премьеры Крыма не мылится

Председатель правления Государственной акционерной компании «Черноморнефтегаз» Анатолий ПРИСЯЖНЮК заверяет, что он не пытается занять должность руководителя Совета министров Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, так А.ПРИСЯЖНЮК сегодня на пресс-конференции в Симферополе отреагировал на недавнее заявление главы Верховной Рады Крыма Анатолия ГРИЦЕНКО о том, что глава «Черноморнефтегаза» не прочь стать премьером автономии. По мнению крымского спикера, А.ПРИСЯЖНЮК продвигает «сам себя» на эту должность, а помогает ему в этом «группа товарищей, тихо ведущих себя сегодня на сессии (ВР Крыма)». Сейчас премьером Крыма является Виктор ПЛАКИДА.

«Я не больной властью. Я никогда в жизни не претендовал на место, где есть человек. Я не карьерист», – сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что вопрос назначения на должность главы Совета министров автономии «не решается просто так – наскоком». «Я понимаю механизм назначения на такие должности: это согласие Президента и утверждение на Верховном Совете (Крыма)», – сказал глава «Черноморнефтегаза», добавив, что «нигде не заявлял» о том, что он «претендент номер один на эту «посаду». Вместе с тем, А.ПРИСЯЖНЮК отметил, что «в жизни есть всякие вариации».

Председатель правления ГАО «Черноморнефтегаз» также заявил, что в последнее время «правители Крыма восприняли себя царьками», считают, «что они такие большие, что их уважают». На самом деле, отметил А.ПРИСЯЖНЮК, все они «люди временные».

«Чтобы отвести удар от того, что отопительный сезон (в Крыму) загубленный в какой-то степени, давайте обвиним человека и повесим ему ярлык, что он претендует на премьер-министра (Крыма). Да, Боже сохрани! Работайте на здоровье», – сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

«Я над этим вопросом (стать премьером Крыма) не думал, у меня хватает хлопот и полномочий достаточно», – резюмировал председатель правления «Черноморнефтегаза».