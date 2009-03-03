Крым потратит 1,5 млн. грн. на проведение курортного сезона-2009

В Крыму на подготовку и проведение курортного сезона 2009 года планируется выделить 1,5 млн. грн. средств бюджета автономии.

Совет министров Крыма сегодня на своем заседании утвердил смету расходов.

Как сообщили в пресс-службе крымского правительства, за счет бюджетных средств Совмин планирует обеспечить работу региональной компьютерной курортно-туристической сети, провести отраслевые научно-практические конференции, организовать информационную поддержку инвестиционных проектов, а также издание справочной литературы в сфере курортов и туризма.

Также крымское правительство планирует провести ежегодную Международную специализированную ярмарку «Крым. Курорты. Туризм», Республиканский конгресс курортологов и физиотерапевтов и Республиканский конкурс предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса «Крымская жемчужина».

Совмин планирует участие в специализированных турвыставках, ярмарках, биржах, фестивалях и других международных мероприятиях по популяризации рекреационных возможностей Крыма, собирается разместить рекламную информацию об отдыхе в Крыму на телеканалах Украины и стран СНГ.

Помимо этого, планируется изготовление полиграфической рекламно-информационной продукции, приобретение и изготовление сувенирной продукции, проведение рекламных туров для представителей турбизнеса и журналистов из стран Западной Европы и стран СНГ.