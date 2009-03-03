В Крыму покажут «Невыдуманные истории про котов и собак»

6 марта в Симферополе, в Центральном музее Тавриды, откроется выставка фоторабот «Невыдуманные истории - про котов и собак, которые гуляют сами по себе».

Посетители выставки смогут увидеть более 40 фоторабот. Они выполнены профессиональными фотографами и фотографами-любителями. «Невыдуманные фотоистории из жизни домашних животных, оставшихся без хозяев или никогда их не имевших, из разных городов и пригородов Крыма. На выставке будут также фотографии животных, которым повезло. Все фото сопровождены краткими рассказами», - сообщает общественная организация «Центр помощи животным».

Организаторы выставки постараются пробудить у симферопольцев и гостей города чувство понимания и сочувствия к бездомным кошкам и собакам, показать, что среди брошенных животных есть верные четвероногие друзья.

Выставка будет работать месяц.