Бюджетная комиссия Симферополя просит поменять ей председателя

9 членов постоянной комиссии городского совета Симферополя по бюджетно-финансовым, налоговым вопросам и социально-экономическому развитию выразили недоверие председателю комиссии Борису ФРОТМАНУ, сообщает пресс-центр горсовета.

Во вторник прошло заседание комиссии, на котором присутствовали 12 из 15 ее членов.

Депутат Валерий ТИПАКОВ заявил, что на протяжении более двух месяцев горсовет не мог принять бюджет Симферополя на 2009 год, «что дестабилизировало работу бюджетных учреждений, городских и районных служб, создало напряженную обстановку». При этом, отметил депутат, «во главе этих негативных процессов стоял и председатель бюджетной комиссии Б.ФРОТМАН».

Кроме того, В.ТИПАКОВ заявил, что на последней сессии Б.ФРОТМАН внес в проект бюджета города на 2009 год предложения, «которые не были рассмотрены постоянными комиссиями, что является нарушением регламента Симферопольского городского совета», и предложил выразить ему недоверие. «За данное предложение проголосовало 9 членов комиссии», - утверждает пресс-центр горсовета.

Мэру Симферополя Геннадию БАБЕНКО рекомендовали внести на заседание очередной сессии горсовета предложение о переизбрании председателя бюджетной комиссии. Члены комиссии предложили на должность руководителя кандидатуру депутата Аллы ЯКУБОВОЙ.