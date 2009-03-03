Верховная Рада преодолела вето Ющенко на закон об «Артеке»

Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на закон «О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров «Артек» и «Молодая гвардия».

Как передает корреспондент УНИАН, за преодоление вето проголосовали 378 народных депутатов из 438, зарегистрированных в зале.

При этом парламент не учел ни одного предложения Президента к данному закону.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля Президент Украины ветировал Закон Украины «О государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров «Артек» и «Молодая гвардия» (№ 906–VI), принятый Верховной Радой 3 февраля.

По мнению главы государства, принятый закон имеет ряд недостатков, которые будут создавать препятствия в работе этих детских учреждений.

В частности, как заявил 23 февраля первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК, В.ЮЩЕНКО применил право вето к закону о поддержке «Артека» с целью сохранения в государственной собственности 2,8 гектара земли.

25 февраля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что фракция БЮТ намерена инициировать в Верховной Раде Украины преодоление вето Президента на закон о господдержке детских центров «Артек» и «Молодая гвардия».