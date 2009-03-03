Суд дал 14 лет тюрьмы подростку за убийство девушки в Крыму

Апелляционный суд Крыма приговорил к 14 годам тюрьмы 14-летнего подростка за убийство девушки, не ответившей ему взаимностью.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«Суд признал достаточными представленные прокуратурой доказательства вины несовершеннолетнего в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.115 и ч.1 ст.185 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство и кража), и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы», - говорится в сообщении.

Родителям подростка придется возместить моральный ущерб, причиненный матери, потерявшей единственную дочь. «По решению суда они должны будут возместить потерпевшей свыше 50 тысяч гривен», - сказано в сообщении надзорного ведомства.