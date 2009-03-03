Полномочия депутатов крымского парламента хотят продлить на год

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “Об утверждении изменения к статье 22 Конституции Автономной Республики Крым” относительно срока полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта проголосовали 350 народных депутатов из 416 зарегистрированных в сессионном зале.

Целью законопроекта является утверждение изменения к статье 22 Конституции Автономной Республики Крым, которым предусматривается увеличение срока полномочий Верховной Рады Крыма с четырех до пяти лет.

Часть пятая статьи 76 и часть первая статьи 141 Конституции Украины устанавливают срок полномочий для Верховной Рады Украины и депутатов представительских органов местного самоуправления пять лет.

С целью устранения несогласованности относительно срока полномочий Верховной Рады Украины и Верховной Рады Крыма парламент республики принял постановление 17 сентября 2008 года № 958-508, которым внесено изменение в Конституцию автономии в части увеличения срока полномочий ВР АРК с четырех до пяти лет.