Администрация Севастополя опять предложит повысить тарифы на ЖКУ

Севастопольская городская государственная администрация намерена в очередной раз предложить городскому совету повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Согласно сообщению пресс-службы администрации, на аппаратном совещании председатель ГГА Сергей КУНИЦЫН снова заявил, что тарифная политика в Севастополе должна быть пересмотрена.

«В этом году на дотации коммунальным предприятиям у нас было 68 миллионов гривен бюджетных денег. 40 миллионов, извините, но мы уже «съели», еще 8 миллионов отдаем сейчас, остается 20 миллионов, а долги накапливаются», - сказал он.

При этом С.КУНИЦЫН отметил, что отопительный сезон город все-таки завершит, но весной коммунальные предприятия просто остановятся. «Их остановят за долги!», - сказал он.

В этой связи глава города предложил Главному управлению ЖКХ госадминистрации совместно с городскими коммунальными предприятиями в недельный срок разработать предложения по изменению тарифной политики, чтобы представить эти материалы на мартовскую сессию горсовета.

В то же время С.КУНИЦЫН сомневается в том, согласятся ли депутаты горсовета проголосовать за решение о повышении тарифов.

«Все готовятся к выборам, поэтому, понятно, тарифы для населения - вопрос политический, и никто рисковать своим рейтингом не будет, но сегодня мы говорим: давайте доведем себестоимость услуг хотя бы до 75%. Оставшиеся 25% обязуется компенсировать правительство», - отметил председатель администрации.

Он считает, что задача власти - «просчитать тарифную политику, чтобы это был минимальный удар по населению. Но даже в этом случае, скорее всего, депутаты новые тарифы не примут».

При этом С.КУНИЦЫН полагает, что если горсовет несколько раз откажется повышать тарифы, можно будет обратиться к парламенту с просьбой распустить его из-за бездеятельности. Тем более, что в Украине есть прецедент - история с Тернопольским областным советом, который был распущен по представлению губернатора, добавил он.

Как сообщал УНИАН, администрация Севастополя еще с прошлого года несколько раз предлагала горсовету рассмотреть вопрос о повышении коммунальных тарифов, однако городской совет от сессии к сессии даже не вносит вопрос в повестку дня пленарного заседания.