Минобразования за два года подчинит себе все ВУЗы страны

Министерство образования и науки Украины планирует поэтапно подчинить себе все высшие учебные заведения.

Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

Как отметил заместитель директора департамента высшего образования МОН Украины Юрий КОРОВАЙЧЕНКО, "при каждом из 26 министерств существуют свои ВУЗы". “Этот анахронизм сохранился только в странах СНГ. Как в таких условиях можно проводить единую государственную политику в образовательной сфере?”, - сказал он. При этом пояснил: “Потому нами был разработан и представлен Кабинету министров Украины проект правительственного решения, своего рода "дорожная карта" поэтапного перевода всех учебных заведений в подчинение МОН к 2011 году".

Также Ю.КОРОВАЙЧЕНКО напомнил, что с нынешнего года МОН обязало государственные ВУЗы предоставлять детальную отчетность о трудоустройстве студентов.