Севастополь просит Россию ликвидировать долги предприятий ЧФ

Власти Севастополя намерены обратиться к руководству Министерства обороны России с просьбой ликвидировать долги предприятий Черноморского флота РФ по отчислениям в Пенсионный фонд и заработной плате.

Согласно сообщению пресс-службы Севастопольской городской государственный администрации, об этом на аппаратном совещании заявил глава ГГА Сергей КУНИЦЫН.

По его словам, администрация города обеспокоена «негативными процессами, происходящими в структурах, так или иначе связанных с Черноморским флотом РФ», поэтому намерена письменно обратиться к министру обороны РФ Анатолию СЕРДЮКОВУ, главнокомандующему Военно-морского флота РФ адмиралу Владимиру ВЫСОЦКОМУ и командующему ЧФ РФ вице-адмиралу Александру КЛЕЦКОВУ с просьбой разобраться с финансовыми проблемами, возникшими на флоте в последнее время.

С.КУНИЦЫН напомнил, что из 9 млн. грн. общего по городу долга в Главное управление ПФУ в Севастополе свыше 30% - доля Строительного управления ЧФ РФ. В этой же структуре накапливается долг по выплате зарплаты. На сегодняшний день его сумма - 1 млн. 441 тыс. грн., добавил глава администрации.

В свою очередь, заместитель председателя Севастопольской горгосадминистрации Ирина ЦОКУР сообщила, что Черноморский флот уже подал списки на сокращение 735 вольнонаемных работников - граждан Украины.

С.КУНИЦЫН подытожил: «Все эти негативные процессы - более чем тревожные симптомы. Поэтому, когда начинают говорить о взаимоотношении украинских властей и российских военных, хочется сказать одно: не надо предъявлять претензии Украине, сначала разберитесь сами».