18 марта - заседание ВР Крыма

18 марта Верховная Рада Автономной Республики Крым соберется на очередное пленарное заседание.

Такое решение было принято сегодня на заседании Президиума крымского парламента.

Предварительно, в повестке дня - 10 вопросов.

В частности, депутаты собираются внести изменения в состав Контрольной комисии ВР Крыма по вопросам приватизации и в Положение о постоянных комиссиях крымского парламента и их функциях.

Кроме того, планируется внести изменения в поставноления от 19 июня 1997 года "О предоставлении во временное долгосрочное пользование охотничьих угодий" и от 21 июня 2006 года "Об утверждении сетей междугородних автобусов общего пользования, которые не выходят за границы Автономной Республики Крым".

Также депутаты планируют обсудить обеспечение соблюдения прав и свобод граждан, которые привлекаются к административной ответственности за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на территории Крыма.