Большинству украинцев языковой вопрос по барабану
Опрос по заказу Института политики
На сегодняшний день большинство украинцев считают, что языковый вопрос не требует безотлагательного решения.
В частности, такого мнения придерживаются 44% респондентов всеукраинского опроса, который был проведен с 30 января по 5 февраля 2009 года „Украинским демократическим кругом” по заказу Института политики.
В то же время, 38% респондентов считают этот вопрос “не актуальным вообще”.
Вместе с тем, убеждены в необходимости ”немедленного решения” языкового вопроса 15% опрошенных граждан, "затруднились ответить" - 3%.
Кроме того, в ходе опроса ставился вопрос относительно виденья украинцами статуса православной церкви в Украине.
Наибольшее количество опрошенных - 39% - считают, что в Украине должна существовать единая поместная православная церковь, подчиненная собственному (Киевскому) патриархату.
В то же время, 24% опрошенных убеждены, что УПЦ должна быть составляющей Российской православной церкви, связанной с Московским патриархатом.
Вместе с тем, более трети респондентов – 35% - затруднились сформулировать свое отношение к этому вопросу, а 2% отказались на него отвечать.
По месту жительства было опрошено 1600 респондентов в возрасте старше 18 лет. Выборочная совокупность представляет взрослое население Украины и охватывает все регионы страны. Статистическая погрешность выборки без учета эффекта дизайна с достоверностью 0,95 не превышает ±2,5%.