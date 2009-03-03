Большинству украинцев языковой вопрос по барабану

На сегодняшний день большинство украинцев считают, что языковый вопрос не требует безотлагательного решения.

В частности, такого мнения придерживаются 44% респондентов всеукраинского опроса, который был проведен с 30 января по 5 февраля 2009 года „Украинским демократическим кругом” по заказу Института политики.

В то же время, 38% респондентов считают этот вопрос “не актуальным вообще”.

Вместе с тем, убеждены в необходимости ”немедленного решения” языкового вопроса 15% опрошенных граждан, "затруднились ответить" - 3%.

Кроме того, в ходе опроса ставился вопрос относительно виденья украинцами статуса православной церкви в Украине.

Наибольшее количество опрошенных - 39% - считают, что в Украине должна существовать единая поместная православная церковь, подчиненная собственному (Киевскому) патриархату.

В то же время, 24% опрошенных убеждены, что УПЦ должна быть составляющей Российской православной церкви, связанной с Московским патриархатом.

Вместе с тем, более трети респондентов – 35% - затруднились сформулировать свое отношение к этому вопросу, а 2% отказались на него отвечать.

По месту жительства было опрошено 1600 респондентов в возрасте старше 18 лет. Выборочная совокупность представляет взрослое население Украины и охватывает все регионы страны. Статистическая погрешность выборки без учета эффекта дизайна с достоверностью 0,95 не превышает ±2,5%.