Крымские виноделы собаками Павлова становиться не собираются

Крымские виноградари и виноделы протестуют против инициативы увеличить ставки акцизного сбора на вина натуральные из спирта и крепкие (крепленые).

Как передает корреспондент УНИАН, до 150 человек – представителей винодельческих предприятий Крыма – сегодня вышли на акцию протеста к зданию крымского правительства с транспарантами: «Хватит нас давить!», «Нет грабительским акцизам!», «Крымское вино – гордость Украины!».

Виноградари просят украинский парламент не принимать законопроект №4067 о внесении изменений в Закон Украины «О ставках акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки» (относительно увеличения ставки акцизного сбора на вина натуральные из спирта и крепкие (крепленые).

«Существует законопроект 4067, в котором подразумевается повышение акцизов в 10 раз. В итоге – это просто убьет промышленность», – сказал УНИАН участник протестной акции, генеральный директор Евпаторийского винзавода Сергей ГОЛУБЕНКО.

Позицию виноградарей поддержал вишедший к ним заместитель министра агрополитики Крыма Сергей ПЕЛАГЕНКО. Он предложил предпринимателям выбрать представителей для включения в состав крымской делегации, которая в ближайшее время планирует выехать в Киев, в ВР Украины, для обсуждения всего комплекса вопросов аграрной сферы.

«Мы постараемся донести с трибуны людям, что они делают! Мы не собака Павлова, над которой можно бесконечно экспериментировать», – сказал УНИАН гендиректор Евпаторийского винзавода.

Со своей стороны один из представителей Ассоциации виноградарей и виноделов Крыма сообщил журналистам, что виноделы Украины сегодня, помимо Симферополя, собираются провести акции протеста в Одессе, через 2-3 дня в Николаевской, Херсонской областях и Закарпатье. Если требования не будут услышаны, то виноделы обещают «гнать фуры и бочки в Киев».

***Сейчас ставки акцизного сбора на крепленое вино в Украине составляют порядка 50 копеек за 1 литр.