Коммунисты обещают снести пост присутствия США в Симферополе

Коммунисты Крыма не допустят открытия представительского офиса Соединенных Штатов Америки в Симферополе, заявил руководитель фракции «Коммунисты» в крымском парламенте Вячеслав ЗАХАРОВ.

«Мы не допустим открытия этого поста», - подчеркнул В.ЗАХАРОВ сегодня на заседании президиума Верховной Рады Крыма, передает корреспондент УНИАН.

При этом депутат-коммунист добавил: «Более того, если надо, мы поднимем народ и снесем этот пост».

Таким образом В.ЗАХАРОВ отреагировал на недавнее письмо главы внешнеполитического ведомства Владимира ОГРЫЗКО к представителю Президента Украины в Крыму Леониду ЖУНЬКО (заседание президиума ВР Крыма прошло до того, как Верховная Рада Украины 250-ма голосами проголосовала за отставку В.ОГРЫЗКО с должности министра иностранных дел Украины – УНИАН).

Министерство иностранных дел Украины разъясняет, что офис США в Симферополе будет иметь статус консульства, где предполагается работа одного или двух дипломатов. Порядок открытия консульских учреждений регламентируется Венской конвенцией о консульских отношениях, а также украинским законодательством. В МИДе также заявили, что вопрос открытия офиса США в Симферополе должен быть утвержден соответствующим решением Государственного секретаря США и одобрен американским Сенатом. «Эти процедуры могут занять определенное время, учитывая недавние изменения Администрации США, связанное с избранием нового Президента (США) Барака ОБАМЫ», - отмечается в письме к Л.ЖУНЬКО.

Напомним, в декабре 2008 года Украина и США подписали в Вашингтоне Хартию о стратегическом партнерстве. В документе, в частности, отмечалось, что Украина приветствует намерение США организовать американское дипприсутствие в Симферополе. 18 февраля ВР Крыма выступила с обращением к высшему руководству Украины, в котором просила воздержаться от открытия офиса США. Парламентарии заявили, что решение о создании американского диппредставительства принято украинским МИДом «без учета государственных гарантий» в отношении статуса и полномочий автономной республики и воспринято большинством крымчан как провокационное.