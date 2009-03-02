Погода в Крыму на 3-4 марта

Местами гололедица

По прогнозам синоптиков, во вторник в Крыму без существенных осадков. Местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла, сообщили в Украинском гидрометцентре. В среду, 4 марта, на Крымском полуострове осадки не ожидаются. Местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 2-7° тепла.

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