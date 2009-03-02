СБУ знакомит Севастополь с рассекреченными архивами

В Управлении Службы безопасности Украины в Севастополе сегодня открылся информационно-справочный зал, в котором посетители смогут озакомиться с постоянно обновляющейся базой данных, в частности, с рассекреченными материалами ведомственного госархива СБУ.

Как передает корреспондент УНИАН, информационно-справочный зал, расположенный в общественной приемной УСБУ, оборудован современной компьютерной техникой. Посетители могут не только ознакомиться с рассекреченными материалами, но и при желании получить их копии.

В церемонии открытия зала приняли участие председатель городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН, заместитель директора Департамента архивного обеспечения СБУ Алина ШПАК, заместитель директора Севастопольского городского архива Наталья ТЕРЕЩУК, представители общественности.

Севастополь стал пятым в Украине городом, где открыт такой информационно-справочный зал.