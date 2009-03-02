Куницын призвал дать оценку хамским заявлениям в адрес Ющенко

Председатель Севастопольской горгосадминистрации Сергей КУНИЦЫН считает, что отдельные депутаты городского совета позволили себе «хамские выражения» в адрес Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, и призывает правоохранительные органы дать им оценку.

Как сообщили в пресс-службе администрации, по мнению С.КУНИЦЫНА, депутаты горсовета не только превысили свои полномочия, но уже преступили все грани «политической риторики».

«Я обращаюсь к правоохранительным органам дать оценку действиям отдельных депутатов, которые позволили себе хамские выражения в адрес главы государства, и привлечь их к административной, а если понадобится, то и к уголовной ответственности», - сказал С.КУНИЦЫН.

По его мнению, «также необходимо проанализировать всю деятельность горсовета и рассмотреть вопрос вплоть до его роспуска - за действия, направленные на подрыв государственности».

Глава горгосадминистрации выразил недоумение в связи с заявлением первого Президента Украины Леонида КРАВЧУКА, призвавшего В.ЮЩЕНКО подать в отставку и объявить президентские выборы, «и поспешной реакции севастопольских депутатов».

«Кто бы как не относился к действующему Президенту Виктору Андреевичу ЮЩЕНКО, для меня совершенно странно заявление такого уважаемого человека, опытного политика как Леонид Макарович КРАВЧУК», - сказал он.

По словам С.КУНИЦЫНА, он понимает, что «ряд местных советов, особенно юго-востока страны, где большинство у Партии регионов и коммунистов, примут подобные решения. А Севастополь оказался «впереди планеты всей», первый все это «одобрил». «Хотя, отмечу, 43 депутата - это не весь Севастополь», - добавил руководитель горгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля Севастопольский горсовет решил «поддержать обращение первого Президента независимой Украины Леонида КРАВЧУКА к нынешнему главе государства Виктору ЮЩЕНКО с призывом добровольно уйти в отставку».

Кроме того, депутаты призвали своих коллег в областях и городах Украины также поддержать обращение Л.КРАВЧУКА к В.ЮЩЕНКО. Как отмечается в тексте принятого на сессии обращения, «в то время, когда страна находится в тяжелейшей ситуации, Президент не уделяет внимание решению этих проблем, и за четыре года правления кроме дестабилизации обстановки в стране не сделано ничего. Постоянная смена правительств, которых за эти годы было четыре, дважды была распущена Верховная Рада Украины. Страна постоянно находилась в водовороте политической войны».

По мнению депутатского корпуса, «такого беспорядка в Украине, как сейчас, еще не было, не было такого страха перед завтрашним днем, такого разочарования во власти, и в этом наибольшая вина высшего руководства страны». Поэтому, как считают севастопольские депутаты, «настоящий патриотизм главы государства в случае коллапса власти заключается также и в том, чтобы глубоко понять ситуацию, собственную позицию и принять ответственное решение - уйти в отставку». По их мнению, «такой шаг может остановить волну проблем, успокоить общество, открыть надежду на реальный выход из кризиса».