Кризис уменьшит спрос на политологов и экономистов – эксперт

Нынешний финансовый кризис существенно изменит отношение украинцев к образованию и будет стимулировать получение качественного образования по специальностям, необходимых отечественной экономике.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции выразил эксперт корпорации стратегического консалтинга “Гардарика” Константин МАТВИЕНКО.

Он убежден, что вскоре существенно уменьшится спрос на политологов, юристов и экономистов, а работодатели будут искать высококвалифицированных работников производственной сферы. Поэтому люди вынуждены будут более ответственно относиться к выбору профессии и получению знаний по избранной специальности.

“Сейчас ценные бумаги – не капитал, недвижимость – не капитал, земля – не капитал, но личные навыки, знания, умение и компетенция являются личным капиталом каждого гражданина”, - сказал эксперт.

Именно поэтому, добавил К.МАТВИЕНКО, сейчас будет “хороший спрос на актуальные нужные специальности, условно говоря, от дантистов до машинистов”.