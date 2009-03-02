Депутат Сенченко предлагает сбалансировать местные бюджеты

Народный депутат Украины (фракция БЮТ), лидер крымских бютовцев Андрей СЕНЧЕНКО представил пакет изменений в украинские законы, которые должны сбалансировать местные бюджеты.

Как отметил А. СЕНЧЕНКО сегодня во время пресс-конференции в УНИАН, предлагается внести на рассмотрение парламента законопроект по упрощению налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства. В законопроекте прописана норма, которая регулирует налогообложение, исходя из минимальной заработной платы. «На сегодняшний день местные органы власти подвели всех предпринимателей под единый уровень единого налога без дифференциации – на уровне 200 грн.», - говорит депутат и предлагает ввести «вилку» по уплате налога от 0,2 до 1 минимальной заработной платы, то есть от 121 до 605 грн.

Из системы упрощенного налогообложения предлагается изъять пункты, согласно которым СПД - физическое лицо не платит налог за землю и освобождается от платы за использование природных ресурсов.

В Кодексе административных правонарушений предлагается изменить систему начисления штрафов, проиндексировав их, исходя из размера минимальной заработной платы, а не из необлагаемого налогом минимума. В дальнейшем эти ставки должны автоматически индексироваться, поскольку размер минимальной заработной платы увеличивается ежеквартально.

«Например, по такой статье, как неоказание помощи больному медицинским работником, когда это повлекло тяжкие последствия, раньше санкция предусматривала до 800 грн., сегодня – до 3 тыс. грн.», - рассказал А.СЕНЧЕНКО. Санкция за невыполнение судебного решения будет предусматривать, согласно новому проекту, штраф от 18 до 60 тыс. грн., говорит депутат.

В Уголовном кодексе предлагается также переиндексировать систему штрафов, чтобы судьи могли применять к правонарушителям наказание в виде денежного штрафа, а не ограничения свободы, что будет для нарушителей предостережением. «Нижняя граница штрафов стала несущественной, а верхняя отстала от инфляции… Максимальный штраф, который предусмотрен законом и действует на сегодня, уже не выглядит эффективным», - сказал А.СЕНЧЕНКО.

Он подчеркнул, что при рассмотрении данных изменений в законодательстве рассчитывает на поддержку мэров городов, а также местных общин. Планируется, что изменения в законопроекты, а также новый проект закона по упрощению налогообложения, учета и отчетности субъектов малого предпринимательства будут вынесены на рассмотрение Верховной Рады 19 марта.