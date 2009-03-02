Янукович «за три копейки» получил землю в Севастополе – Куницын

Городской совет Севастополя выделял землю лидерам Партии регионов, утверждает председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН

«Городской совет в прошлом году выделил земли ЯНУКОВИЧУ, АЗАРОВУ, их помощникам и советникам, «верхушке» Партии регионов. И на распоряжениях, по которым эта земля выделена, есть виза председателя горсовета Валерия САРАТОВА. И эти документы имеются у нас», – заявил глава горгосадминистрации.

Как сообщает пресс-служба администрации, по словам С.КУНИЦЫНА, обнародовать фамилии землевладельцев его подтолкнула «очередная-внеочередная сессия горсовета».

«Я бы никогда этого не говорил, но меня вынудили. У меня в Севастополе земли нет. А тут рождаются такие «решения сессий», нас обвиняют в «воровстве земли». Не надо называть нас «ворами», если сами десятками, сотнями, тысячами гектаров своим партийным вождям землю «за три копейки» или бесплатно отдаете», – сказал С.КУНИЦЫН.

При этом он заявил, что Севастопольская администрация «ни одного куска земли не продала». «Мы не выделяли землю своим партийным лидерам: ни Валерию ПУСТОВОЙТЕНКО, ни Людмиле СУПРУН – лидерам НДП, партии, в которой я состоял, ни Игорю КРИЛЮ – лидеру партии «Единый Центр», председателем Крымской организации которой я являюсь, ни кому-то еще», – сказал С.КУНИЦЫН.

Он также добавил, что если вся эта история будет продолжаться и дальше, то «мы передадим в СМИ все подобные факты».