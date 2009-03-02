Вице-спикер убежден, что ВР преодолеет вето на закон об Артеке
Большая вероятность...
Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО прогнозирует, что парламент преодолеет вето Президента Украины на законы относительно содействия деятельности Международного детского центра «Артек» и деятельности временных специальных комиссий ВР.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.
«Большая вероятность, что мы преодолеем вето на законопроект о временных специальных комиссиях», - сказал он.
Н.ТОМЕНКО отметил, что если говорить о настоящем документе, то для Украины при любом Президенте импичмент вреден, а закон об импичменте полезен.
«Поэтому вето на законопроект, который предусматривает понятную процедуру создания комиссий и в части импичмента, это демократическая и правильная норма», - сказал он.
Аналогично, убежден Н.ТОМЕНКО, будет преодолено вето и на закон, который касается деятельности «Артека».