В Крыму отметят 195-летие со дня рождения Тараса Шевченко

12:08, 02 марта 2009
Крым
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(план мероприятий)

В Крыму стартуют мероприятия к 195-летию со дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко.

Как сообщает Республиканский комитет Автономной Республики Крым по информации, в частности, 4 марта в Симферополе пройдут шевченковские чтения на тему «А слава-заповідь моя», 5 марта - чтения «Народився, щоб осяяти Україну», 6 марта - чтения «Талант і  доля».

9 марта состоятся торжественные мероприятия возле памятников Кобзарю в Симферополе, Евпатории и Ялте.

В этот же день в Симферополе пройдут торжественное собрание, выставка книг произведений Шевченко, творческая встреча работников «Всеукраинского информационного культурного центра» с учащимися школ №42, 43 и №5.

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