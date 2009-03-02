Парламент Крыма только имитирует защиту русского языка?

Активисты русских патриотических и национальных организаций Крыма, представляющие коалицию «Русский Фронт Сергея Шувайникова», считают, что Верховная Рада автономии только имитирует защиту русского языка.

«Для депутатов одной из «русских общин Крыма» стало очень выгодно использовать русский язык для получения бюджетных средств, которые бесконтрольно расходуются не по целевому назначению», – утверждается в сообщении «Русского фронта Сергея Шувайникова».

Коалиция раскритиковала принятое на последней сессии крымского парламента постановление «О Комплексном плане ежегодных мероприятий по развитию русской культуры, использованию русского языка, содержанию объектов и учреждений русской образовательной и культурно-исторической направленности в АРК на 2009-2015 годы».

«Мы обнаружили, что «срок выполнения» мероприятий в большинстве случае определен «в течение года», и лишь в отдельных случаях указаны месяцы «июнь, сентябрь и ноябрь», что предполагает, что речь идет о текущем годе. На последующую «пятилетку» расписать мероприятия, похоже, депутатам не хватило сил и творческой фантазии», – считает «Русский фронт Сергея Шувайникова».

По его данным, «самое конкретное мероприятие в плане – это проведение «фестивалей», характер которых: «показные танцы, песни, конференции в южнобережных дворцах Крыма с последующими банкетами для высокопоставленных гостей из Москвы, Киева и дальнего зарубежья». «Для защиты и укрепления позиций русского языка в автономии эти рекламные политические шоу никакой пользы не приносят. Зато реальная возможность получать на их проведение крымские, московские и спонсорские средства для нужд самой «русской общины Крыма» – стопроцентная», – заявляет «Русский фронт Сергея Шувайникова».

«Так называемый «комплексный план» не выдерживает никакой критики, с точки зрения содержательности, «использования» русского языка и издевательского отношения к «русскому культурно-образовательному наследию, – говорится в сообщении. – Поскольку на реализацию этого плана планируется потратить средства более миллиона русских налогоплательщиков Крыма, не мешало бы самой «русской общине Крыма» предварительно обсудить проект «комплексного плана» с широкой русской общественностью автономии, учеными и специалистами, другими русским организациями, которые существуют и активно работают в Крыму, а потом уже утверждать». «В данном случае мы ответственно заявляем, что крымский парламент, принимая подобные постановления, продолжает имитацию «борьбы за русский язык, культуру и историю», – считают активисты русских патриотических и национальных организаций Крыма.