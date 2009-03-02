Меджлис за постоянное присутствие в Крыму международной миссии

Меджлис крымскотатарского народа выступает за постоянное присутствие в Крыму международной миссии, которая искала бы эффективные пути решения проблем крымских татар.

Об этом было заявлено на днях в ходе встречи с группой послов стран – членов Европейского Совета и Европейской комиссии, сообщили сегодня в пресс-службе Меджлиса.

Лидер Меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ заявил, что крымскотатарский народ продолжает борьбу за полное восстановление своих прав, в том числе – права на самоопределение в Крыму. «У нас много проблем: начиная от катастрофического состояния крымскотатарского языка и завершая необходимостью обеспечения пропорционального представительства крымских татар в органах власти», – сказал М.ДЖЕМИЛЕВ.

Его первый заместитель Рефат ЧУБАРОВ отметил, что хотя украинское государство де-факто и де-юре признает право людей на возвращение, но продолжает «рассматривать процесс репатриации как механическое перемещение большой группы людей из одного места в другое». «Такой подход делает невозможным принятие комплексных политико-правовых и иных решений, необходимых для восстановления прав целостного народа», – заявили в Меджлисе.

Отметив существенный вклад в решение проблем крымского общества и крымских татар миссий международных организаций, члены президиума Меджлиса акцентировали внимание на необходимости непосредственного вовлечения международного сообщества в процесс политико-правового урегулирования крымскотатарской проблемы. «Сегодня назрела крайняя необходимость обсуждения с украинским государством возможности постоянного присутствия в Крыму международной миссии, которая бы проводила не только мониторинг развития ситуации, но и в сотрудничестве с властями Украины, АРК и крымскими татарами осуществляла поиски эффективных путей разрешения крымскотатарской проблемы», – говорится в сообщении Меджлиса.

По данным пресс-службы, глава представительства Европейской комиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА подчеркнул, что основная задача миссии содействовать социально-экономическому развитию региона, что позволит улучшить взаимопонимание и сотрудничество всех народов.