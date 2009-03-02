В горах Крыма объявлена опасность схождения снежных лавин
09:50, 02 марта 2009Крым
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Штормовое предупреждение на 2-3 марта
В начале недели в горах Крыма существует опасность схождения снежных лавин.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.
«2 и 3 марта в горах крымской автономии – лавиноопасно», – сказано в штормовом предупреждении МЧС.
Как сообщал УНИАН, 8 января на 51-ом километре трассы Ялта-Бахчисарай в Крыму сошли две снежные лавины и перекрыли движение автотранспорта. Велись работы по расчистке завалов.
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