Два человека отравились алкоголем

09:43, 02 марта 2009
Крым
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Несчастный случай в Ленинском районе

Два человека погибли в результате отравления спиртными напитками в Ленинском районе Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.

Информация о несчастном случае поступила к спасателям накануне вечером.

Тела мужчины, 1931 года рождения, и его сожительницы, 1969 года рождения, нашли в бане, расположенной на территории частного домовладения.

«Предварительная причина смерти – отравление спиртными напитками», – отметили в МЧС.

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