Два человека отравились алкоголем
09:43, 02 марта 2009Крым
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Несчастный случай в Ленинском районе
Два человека погибли в результате отравления спиртными напитками в Ленинском районе Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.
Информация о несчастном случае поступила к спасателям накануне вечером.
Тела мужчины, 1931 года рождения, и его сожительницы, 1969 года рождения, нашли в бане, расположенной на территории частного домовладения.
«Предварительная причина смерти – отравление спиртными напитками», – отметили в МЧС.
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