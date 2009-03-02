Два человека отравились алкоголем

Два человека погибли в результате отравления спиртными напитками в Ленинском районе Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.

Информация о несчастном случае поступила к спасателям накануне вечером.

Тела мужчины, 1931 года рождения, и его сожительницы, 1969 года рождения, нашли в бане, расположенной на территории частного домовладения.

«Предварительная причина смерти – отравление спиртными напитками», – отметили в МЧС.