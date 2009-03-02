В Севастополе темп сборов в Фонд соцстраха по безработице - 128%

В Севастополе с начала года темпы сборов в Фонд социального страхования на случай безработицы составляют 128%.

Об этом сообщил директор Севастопольского городского центра занятости Александр КЛИМОВ.

По его информации, если в январе 2009 года темп составлял 108% - а это низкий показатель, поскольку на протяжении минувшего года происходило повышение минимальной заработной платы - то в феврале темпы сборов по отношению к февралю 2008 года составили уже 150%, а сначала года - 128%.

А.КЛИМОВ отметил, что данные цифры свидетельствуют о том, как первые два месяца года работала экономика города. По его мнению, «это достаточно обнадеживающие тенденции, хотя кризис есть кризис, и 7 тысяч человек у нас в режиме скрытой безработицы, а это всегда потенциал рынка труда».

Он также сообщил, что только за последние 2 месяца 47 человек были сняты с учета в центре занятости (всего в январе-феврале на учете в городском центре занятости состояли 3429 человек, а по состоянию на 26 февраля текущего года - 2477 человек) по причине того, что не способствовали своему трудоустройству.

Также по информации А.КЛИМОВА, на сегодня «среднее пособие по безработице составляет 770 грн., средняя заработная плата вакансий, подаваемых в службу занятости - 1006 грн., а средняя зарплата по городу - 1660 грн.». Он также отметил, что средняя продолжительность пребывания на учете в Севастопольском городском центре занятости составляет 3,7 месяца, и «она в последнее время даже снизилась, потому что сегодня состоящие на учете граждане более активно трудоустраиваются».