У православных начинается Великий пост

У православных христиан сегодня начинается Великий пост.

Этот пост является самым строгим, самым главным и самым длинным из четырех многодневных постов христиан в году.

Христиане в постные недели не должны есть определенные продукты, а также грешить.

Завершением поста является Пасха - главный праздник православных христиан, который они в этом году будут отмечать 19 апреля.