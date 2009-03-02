У православных начинается Великий пост
09:22, 02 марта 2009Крым
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У православных христиан сегодня начинается Великий пост.
Этот пост является самым строгим, самым главным и самым длинным из четырех многодневных постов христиан в году.
Христиане в постные недели не должны есть определенные продукты, а также грешить.
Завершением поста является Пасха - главный праздник православных христиан, который они в этом году будут отмечать 19 апреля.
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