Горсовет Севастополя поддержал призыв Кравчука к Ющенко

Севастопольский городской совет, рассмотрев сегодня на внеочередном заседании сессии общественно-политическую и экономическую ситуацию в стране м в Севастополе, решил «поддержать обращение первого Президента независимой Украины Леонида КРАВЧУКА к нынешнему главе государства Виктору ЮЩЕНКО с призывом добровольно уйти в отставку».

Как передает корреспондент УНИАН, своё решение депутаты объясняют сложившейся политической и экономической ситуацией. Кроме того, депутаты призвали своих коллег в областях и городах Украины также поддержать обращение Л.КРАВЧУКА к В.ЮЩЕНКО. Как, в частности, отмечается в тексте принятого на сессии обращения, «в то время, когда страна находится в тяжелейшей ситуации, Президент не уделяет внимание решению этих проблем, и за четыре года правления кроме дестабилизации обстановки в стране не сделано ничего. Постоянная смена правительств, которых за эти годы было четыре, дважды была распущена Верховная Рада Украины. Страна постоянно находилась в водовороте политической войны».

По мнению депутатского корпуса, «такого беспорядка в Украине, как сейчас, еще не было, не было такого страха перед завтрашним днем, такого разочарования во власти, и в этом наибольшая вина высшего руководства страны». Поэтому, как считают севастопольские депутаты, «настоящий патриотизм главы государства в случае коллапса власти заключается также и в том, чтобы глубоко понять ситуацию, собственную позицию и принять ответственное решение - уйти в отставку». По их мнению, «такой шаг может остановить волну проблем, успокоить общество, открыть надежду на реальный выход из кризиса».

Заместитель председателя городской государственной администрации Дмитрий БАЗИВ, с трибуны сессии призвавший депутатов не принимать подобные «незаконные решения», в интервью УНИАН также подчеркнул: «городская государственная администрация считает данные решение, во-первых, незаконными, поскольку они выходят за рамки полномочий госсовета, а во-вторых, не адекватным тем вызовам, которые стоят сегодня в том числе и перед органами местного самоуправления, а также абсолютно недопустимым, поскольку оно не способствует разрешению ситуации, в том числе в городе, а пытается загнать ее в еще больший тупик». По мнению Д.БАЗИВА, «вместо того, чтобы подумать, как уменьшить налоговый пресс, путем, может, пересмотра местных ставок налогов для местного бизнеса, или принятия решений, направленных на усиление социальной защиты населения, депутатская энергия тратится на принятие абсолютно пустых политических решений, которые, как мыльный пузырь, никакого полезного действия за собой не влекут».

Как добавил вице-губернатор, отдельные выступления депутатов, в которых содержалась оценка деятельности Президента В.ЮЩЕНКО, «с точки зрения этики были просто недопустимы». «Подобные оскорбительные выпады абсолютно недопустимы, и я думаю, что в том числе правоохранительные органы должны изучить вопрос на предмет привлечения к ответственности лиц, которые занимаются оскорблением символов государства, одним из которых является Президент Украины», - сказал Д.БАЗИВ.