Севастополь предлагает ЕС «Проект открытой экономики»

Севастополь предлагает послам ряда стран Европейского союза и Европейской комиссии «Севастопольский проект открытой экономики».

Как передает корреспондент УНИАН, глава представительства Еврокомиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА, посол Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Ли ТЕРНЕР, посол Германии в Украине Ганс-Юрген ГАЙМЗЕТ, посол Финляндии в Украине Кристер МИХЕЛЬСО, посол Чехии в Украине Ярослав БАШТА в субботу провели встречи с председателями городской государственной администрации Сергеем КУНИЦЫНЫМ и городского совета Валерием САРАТОВЫМ.

С.КУНИЦЫН отметил, что задача проекта - «разработать законодательную базу, создать льготный налоговый режим, привлечь в наш регион инвестиции, иностранных партнеров, создать новые предприятия, рабочие места, сделать Севастополь настоящей столицей Черного моря».

Научный руководитель проекта, председатель Совета Таврического института регионального развития Андрей КЛИМЕНКО, информируя послов о содержании и путях реализации проекта, сообщил: «Мы сегодня стремимся сделать такое международное послание: позиционируем Севастополь как потенциальную столицу Черного моря. Какой бизнес может и должен сюда прийти? Современная промышленность: экологическое приборостроение, морской транспорт, все, что связано с морем, в том числе и рыбная промышленность».

Кроме того, по его словам, «очевидна необходимость создания международного университета, телеканала, вещающего на страны Черноморского бассейна. Не сбрасываем со счетов мощный культурный, исторический, туристический потенциал».

Как подчеркнул А.КЛИМЕНКО, «в условиях нестабильного законодательства страны важно закрепить все позиции проекта по созданию специального экономико-правового режима в нашем регионе соответствующими международными соглашениями – об особенностях ведения бизнеса и гарантиях инвестиций в Севастополе».

Глава представительства Еврокомиссии в Украине со своей стороны отметил: «Это очень хорошо, что в Севастополе не просто размышляют, концентрируясь на негативных моментах, а предлагают конкретные решения». По его мнению, «инициатива Севастополя интересна. «Важно, что мы тоже можем поделиться своим опытом. В Крыму есть хороший потенциал. Нужно развивать туризм. Необходимы условия для серьезных инвесторов», - отметил он.

С.КУНИЦЫН в интервью журналистам отметил, что для исполнительной власти города очень важно получить международную поддержку проекта, который, по его мнению, в период общего экономического кризиса является смелым и нестандартным шагом.