Милиция заверяет: козлов отпущения из «беркутовцев» делать не будет

Главное управление Министерства внутренних дел Украины в Крыму заявляет, что информация отдельных СМИ о преследовании сотрудников спецподразделения «Беркут» в связи с инцидентом в симферопольском поселке Мирное не соответствует действительности.

«В отдельных средствах массовой информации появились сведения о притеснении и преследовании сотрудников спецподразделения «Беркут» в связи с известными событиями в поселке Мирное. Утверждается, что начальником Главного управления милиции Крыма дано указание об их увольнении и «разжаловании», также сообщается о решении прокуратуры об аресте участников штурма», - говорится в информации Отдела связей с общественностью крымского милицейского Главка.

Пресс-служба милиции Крыма заявляет, что эти сведения является «домыслами недобросовестных журналистов, жаждущих сенсаций и нагнетающих вокруг по своей сути трагического факта излишнюю шумиху и ненужный ажиотаж».

По указанию министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО создана и в настоящий момент работает в Крыму комиссия МВД под руководством заместителя министра Александра САВЧЕНКО. Внутреннее служебное расследование проводит также Главк крымской милиции. Выводы комиссий будут оформлены документально и переданы в крымскую прокуратуру для приобщения к материалам уголовного дела.

МВД и крымский Главк заверяют, что расследование инцидента будет проведено максимально объективно, корректно и гласно. «Беспричинно не пострадает ни один сотрудник, - подчеркивается в сообщении. - Степень вины и мера ответственности каждого будет определяться дифференцированно и персонально, в зависимости от соотношения причинной связи отданных команд и произведенных действий с наступившими негативными последствиями».

«Просим средства массовой информации, общественные организации и объединения граждан, политические партии и течения не препятствовать ходу следствия и процессу установления истины», - отмечает пресс-служба крымской милиции.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Меджлис крымскотатарского народа распространил заявление о нападении сотрудников «Беркута» на семью ХАИРОВЫХ в поселке Мирное. Более 10 вооруженных бойцов взломали двери, окна и забросали дом светошумовыми гранатами, одна из которых при взрыве повредила руку пожилому хозяину. Пострадавшему пришлось ампутировать кисть левой руки.

Милиция Крыма заявляет, что не собиралась нападать на семью крымских татар, а проводила операцию по задержанию находящегося в розыске преступника.

Руководство МВД извинилось перед семьей ХАИРОВЫХ за непрофессиональные действия работников милиции.