Севастополь хочет к 9 Мая обновить парк Победы

Севастополь надеется к 9 Мая привести в порядок парк Победы.

В этом районе сейчас идет активное строительство Банковского института. Работы финансирует Национальный банк Украины. По достигнутой договоренности, НБУ выделил 12 миллионов гривен на приведение в порядок парка Победы, сообщает пресс-служба Севастопольской городской государственной администрации.

Среди первоочередных мер – уборка парка, обрезка зеленых насаждений, посадка деревьев, обустройство газонов, системы полива, приведение в порядок аллей, ремонт и прокладка сетей освещения, установка урн и скамеек. «Это комплекс работ. Надо полностью восстановить центральную аллею, площадь у памятника Георгию Победоносцу. А еще порядка 40 000 квадратных метров – это только газоны», – сказал главный архитектор Севастополя Валерий СОЛОДОВ.

«Проблем с финансированием нет, мало того, часть парка мы приведем в порядок за свой счет», – утверждает председатель правления ОАО «Озеленитель» Леонид ЗОЛОТУХИН.

«Задача простая – к 9 Мая, Дню Победы, дню 65-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, завершить работы в парке Победы. Это будет наш подарок ветеранам и всем севастопольцам, – заявил глава Севастопольской администрации Сергей КУНИЦЫН, – Столько лет этот парк был настоящим городским позором! Сейчас мы можем привести его в порядок. Тем более, что нам помогает Нацбанк».