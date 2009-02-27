Встречать весну айда в Евпаторию!

10-метровое чучело зимы сожгут в Евпатории 1 марта в честь праздника Масленицы.

В первый день весны в городе пройдут народные гуляния «Широкая Масленица», сообщили в Евпаторийском центре досуга.

Так, в частности, запланированы масленичные забавы – бои мешками и бег в мешках, метание метлы, перетягивание каната, поднятие гири. Кроме того, пройдут дегустация блинов и торговля кондитерскими и кулинарными изделиями, народными игрушками, украшениями.

Также запланировано проведение Республиканского фестиваля-конкурса «Ой, ты, теща, друг родной!». «Призы смогут получить не только обладатели званий «Лучший зять» и «Лучшая теща». Самых сильных и закаленных пригласят к «ледяному столбу», до вершины которого добраться не так-то просто. Тот смельчак, который с этим испытанием справится быстрее всех, получит в подарок живого петуха», – сообщают организаторы праздника.

Завершит народные гуляния «Магический костер»: ритуальное сжигание записок с пожеланиями «От чего хочу избавиться в этом году» и 10-метрового чучела зимы, размах рук которого составит в общей сложности не менее 20 метров. «Вместе с этим символом холодов и неспокойной зимы в прошлое уйдут все крупные и мелкие неприятности», – считают в центре досуга.

Организаторами мероприятия являются Министерство культуры и искусств Крыма и исполнительный комитет Евпаторийского городского совета. Шоу-программу готовит Евпаторийский центр досуга.