В Феодосии выбрали нового секретаря городского совета

Секретарем городского совета Феодосии избран Александр ВЛАСОВ - представитель фракции Партии регионов.

Как сообщает главный специалист по связям со СМИ исполнительного комитета Феодосийского горсовета Анна ТРОФИМОВА, секретарь был избран сегодня на очередной сессии горсовета.

В тайном голосовании приняли участие 38 депутатов: 30 высказались за избрание А.ВЛАСОВА, 8 - против.

Решением сессии депутаты также включили А.ВЛАСОВА в состав исполнительного комитета.

Напомним, 30 января Татьяна ГРИШИНА, занимавшая должность секретаря горсовета, уволилась по собственному желанию. В настоящий момент в качестве депутата горсовета она входит в постоянную депутатскую комиссию по вопросам здравоохранения, образования, культуры, делам семьи, молодежи и спорта.

***Александр Викторович ВЛАСОВ родился 11 марта 1974 года в Феодосии. Образование высшее, в 2008 году закончил Феодосийскую финансово-экономическую академию по специальности «экономика и предпринимательство». Женат, воспитывает дочь.

Общий стаж работы почти 15 лет: работал электриком Феодосийского кинопроката, торговым представителем компании «Кока-кола», руководителем кегового отдела Торгового дома «Корсика», руководителем кегового отдела ЧП Бережной.