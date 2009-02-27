Крым в 2009-ом планирует заложить 1500 га садов и виноградников

1500 га новых садов и виноградников планируется заложить в этом году в Автономной Республике Крым.

Об этом сообщает пресс-служба Совета министров Крыма со ссылкой на первого заместителя министра агрополитики автономии Сергея ПЕЛАГЕНКО.

Он на республиканском селекторном совещании обратил внимание руководителей сельскохозяйственных районов, что основную часть посадочных работ «следует выполнить в ранне-весенний период для лучшей приживаемости растений». «Посадочный материал во всем необходимом объеме имеется в плодопитомниках Крыма», - добавили в пресс-службе Совмина.

Кроме того, в сообщении указывается, что крымские аграрии в 2009 году планируют обеспечить производство зерновых в объеме 2 млн. тонн.

Всеми категориями хозяйств автономии под урожай 2009 года посеяно 601,9 тыс. га озимых культур, из них на зерно - 586,1 тыс. га (это на 81,8 тыс. га больше посевных площадей 2008 года). «Практически все посевы озимых в настоящее время находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии», - отметили в крымском правительстве.