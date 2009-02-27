Евпатория уберёт ограждения на пляжах до начала курортного сезона

По распоряжению руководства Евпатории в этом году до начала курортного сезона все ограждения на городских пляжах будут снесены.

В этом вопросе удалось достигнуть взаимопонимания почти со всеми арендаторами пляжных территорий.

Специалисты управления инвестиционной политики и внешнеэкономических связей напоминают арендаторам, если они хотят, чтобы их пляжные зоны имели статус санаторно-курортных, нужно заключить договоры с биоклиматической станцией. Иначе - разрешения на открытие пляжей выдаваться не будут.

К предстоящему курортному сезону планируется оборудовать специальный пляж для инвалидов Евпаторийского межрегионального реабилитационного центра. Выделены средства из госбюджета. Пляж для людей с ограниченными физическими возможностями будет располагаться в районе Центрального детского клинического санатория Министерства обороны Украины, сообщает евпаторийский портал «Каламит».