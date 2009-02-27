С территории южнобережного парка-памятника снесли кафе-самострой

Рабочие ялтинского «Комбината благоустройства» сегодня освободили Массандровский парк-памятник садово-паркового искусства в Крыму от незаконного строения – торгового павильона-кафе.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Ялты.

Незаконное строение появилось на территории Массандровского парка весной 2006 года. Сразу был инициирован иск в суд. 23 октября 2008 года Хозяйственный суд Крыма вынес решение о сносе самостроя.

Снос незаконного торгового павильона-кафе проводился, в частности, в присутствии главного государственного исполнителя ялтинского ОГИС Натальи ЗАЙЦЕВОЙ, представителей мэрии Ялты и наряда милиции.

Хозяин кафе Павел МИШУНИН попытался оказать сопротивление сносу строения. «По его утверждению, он имеет все разрешительные документы на торговый павильон, произвел расчистку территории и ливнестоков в парке на территории, где расположена летняя площадка кафе. Хозяин попытался доказать «на кулаках», что действия ОГИС и милиции незаконны, потому что никто не предупреждал хозяев о сносе. Но в ходе скандала выяснилось, что ЧП МИШУНИНА получало повестку из ОГИС о дате и времени сноса и даже расписалось о получении», – говорится в сообщении пресс-службы мэрии Ялты.

Оборудование торгового павильона направлено на хранение.

«Очень рад, что сделан первый шаг на пути к очищению южнобережных парков-памятников садово-паркового искусства от незаконных торговых точек», – отметил директор госпредприятия «Дирекция парков» Виктор БОНДАРЬ.

Сейчас на территории трех государственных парков – Массандровского, Ливадийского и Мисхорского – расположены около 100 незаконных торговых точек. По каждому факту «Дирекция парков» оформляет протоколы и будет передавать исковые заявления в суд.